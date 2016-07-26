4 نصائح للتغلب على الإجهاد فى العمل

يتعرض الكثيرون إلى التوتر والإجهاد أثناء العمل، وهو أمر له أثر ضار على الصحة والتركيز، لذا فمن الأفضل التغلب على هذه العادة السيئة من خلال اتباع بعض الخطوات، وفى هذا الإطار قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض النصائح للتغلب على التوتر فى مكان العمل، لأنه قد ينتج عنه العديد من المخاطر التى تشكل ضررا على الصحة، وتتضمن هذه النصائح الآتى:

1.أخذ وقت للراحة أثناء العمل كل دقيقتين للتغلب على اللحظات المجهدة، فإن ذلك يساعد على شعورك بالراحة والاسترخاء.

2.حافظ على وجود بعض الزيوت فى مكتبك مثل زيت البرتقال أو اللافندر، لأنه يساعد على الاسترخاء، كما أن استنشاق رائحته قد تقلل من مستويات التوتر والإجهاد.

3.الكتابة بخط اليد فى مدونة خاصة بك، فإن ذلك يساعدك على تنظيم أفكارك حتى يتم تذكرها بشكل أكثر وضوحا، فهذا يساعد على أن تكون أكثر تركيزا وأقل توترا.

4.تناول البرتقال سواء عصير أو فاكهة خام يوميا، إذ أثبتت دراسة أجريت عام 2002 أن جرعة من فيتامين سى، تساعد على تقليل التوتر والإجهاد عند كثير من الأشخاص فى مكان العمل .

- تعرف على أعشاب طبيعية تقلل التوتر وتساعد على الاسترخاء