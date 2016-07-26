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الخارجية الأمريكية تسمح لعائلات الدبلوماسيين بمغادرة تركيا(تحديث)

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الخارجية الأمريكية تسمح لعائلات الدبلوماسيين بمغادرة تركيا(تحديث) الخارجية الأمريكية تسمح لعائلات الدبلوماسيين بمغادرة تركيا(تحديث)
أعلنت قناة العربية، فى خبر عاجل، أن الخارجية الأمريكية قامت بالسماح لعائلات الدبلوماسيين المتواجدين فى تركيا بالمغادرة إذا أرادوا.

وأضافت فى رسالة أمنية بالبريد الإلكترونى للرعايا الأمريكيين فى تركيا أن إعلان حالة الطوارئ فى البلاد دفع الخارجية الأمريكية أيضا إلى تغيير الوضع.

وتابعت "خلال هذه الفترة قد يشهد المواطنون الأمريكيون فى تركيا زيادة فى أنشطة الشرطة أو الجيش وقيودا على الحركة."


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