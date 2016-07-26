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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق السويس

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق السويس مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق السويس
لقى ثلاث مواطنين مصرعهم وأصيب اثنين آخرين فى تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكى بطريق السويس القاهرة بسبب سير السيارة النقل عكس الاتجاة وبسرعة كبيرة، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كام اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بحدوث حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة.

وقال مصدر طبى، إن ثلاثة مواطنين لقوا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وأكد مصدر أمنى، أن السيارة النقل كانت تسير عكس الاتجاة واتصدمت مع السيارة الملاكى بطريق السويس- القاهرة.


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