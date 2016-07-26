قاضى المعارضات بمحكمة السويس يرفض الإفراج عن المتهمين بسرقة تاجر ذهب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس، رفض طلب الإفراج المقدم من دفاع المتهمين بخطف وسرقة تاجر ذهب بشارع النمسا بالسويس، وقرر استمرار حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث مديرية أمن السويس ومباحث الأمن العام بالسويس قامت بالقبض على تشكيل عصابى قام بسرقة تاجر ذهب بالسويس بعد اختطافه عقب مرور ساعات فقط على تنفيذ الجريمة، وتمكنت جهود رجال الأمن من إعادة المبلغ المالى المسروق وضبط جميع المتهمين المتورطين فى الجريمة والذين قاموا بالإدلاء باعترافات كاملة.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا من إسحاق إبراهيم تاجر ذهب بشارع النمسا بالسويس بقيام ثلاثة أشخاص باختطافه من أسفل منزله بعد إيهامه أنهم من مباحث الأموال العامة بالسويس وقاموا بنقله إلى منطقة حوض الدرس السكنية بالسويس وسرقوا مبلغ مالى 120 ألف دولار كانوا بحوزته.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية والعقيد أيمن عبد الحميد رئيس مباحث الأمن العام، تبين أنة لا يعرف أحد أن الضحية بحوزته أموال كبيرة سيقوم بنقلها إلى منزلة سوى العاملين بمحل الذهب الملوك للضحية بشارع النمسا بالسويس.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم الأول بالقضية هو المتهم أشرف سلطان الذى يعمل بالمحل التجارى للضحية والذى كان يدعى حزنه ويبكى عقب تعرض الضحية للسرقة، وأن المتهم الأول اتفق زوج شقيقته ويدعى أحمد العربى هلال وأحد اقرابة ويدعى هلال أحمد هلال موظف بالضرائب على المبيعات بالسويس أن يقوموا بسرقة الضحية بعد إبلاغهم تليفونيا أن الضحية بحوزته مبلغ مالى كبير.

بقيام قوة أمنية بقيادة العميد محمد والى والعقيد أيمن عبد الحميد، تم القبض على المتهم الأول واعترف تفصليا، ثم تم القبض على المتهم الثانى والثالث خلال وجودهم بأحد الشاليهات السياحية بالعين السخنة بالسويس.

سقوط تشكيل عصابى بالسويس انتحل صفة ضباط شرطة لخطف وسرقة تاجر ذهب