أمن الشرقية يضبط "قرفش" وبحوزته 265 قرص تامول فى فاقوس

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل، بحوزته 265 قرصا لعقار التامول المخدر، قبل ترويجها بدائرة المركز، وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هشام خطاب، يفيد بضبط "عبدالرحمن.م.ع" وشهرته "عبده قرفش" 43 عامًا، عاطل ومقيم بقرية منشية المكرم ببندر فاقوس، وبحوزته 265 قرصًا من عقار التامول المخدر، بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم تحيرر عن ذلك المحضر رقم 6490 جنح فاقوس لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن ضباط مكتب مخدرات الشرقية، برئاسة العقيد محمد هلال، رئيس مكتب مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم 33 لفافة بانجو، بقصد الاتجار.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف، إخطارًا يفيد بضبط "إسلام.ع.أ.ع" 31 عامًا، عاطل ومقيم بقرية صفط زريق التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، وبحوزته 16 لفافة من نبات البانجو المخدر، بقصد الاتجار، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 20053 جنح ديرب نجم لسنة 2016.

وتم ضبط "حسين.ب.أ.ح" 50 عامًا، عاطل ومقيم بقرية المهدية التابعة لدائرة مركز ههيا، وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر، و80 قرصا لعقار التامول المخدر، بقصد الاتجار، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 13511 جنايات ههيا لسنة 2016.

فيما تم ضبط "محمد.أ.ح.ع" 21 عامًا، عاطل ومقيم بقرية الحريرى التابعة لدائرة مركز أول الزقازيق، وبحوزته 16 لفافة من نبات البانجو المخدر، بقصد الاتجار، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 10372 جنح ثان الزقازيق لسنة 2016، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات العامة لمباشرة التحقيقات.

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