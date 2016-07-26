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سقوط عامل بحوزته 22 لفافة بانجو فى حملة تفتيشية بأسوان

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سقوط عامل بحوزته 22 لفافة بانجو فى حملة تفتيشية بأسوان سقوط عامل بحوزته 22 لفافة بانجو فى حملة تفتيشية بأسوان
تمكنت مأمورية أمنية من رجال المباحث بأسوان، من ضبط عامل وبحوزته 22 لفافة مختلفة الأحجام من مخدر البانجو، كان يستعد لترويجها علي المتعاطين بمركز إدفو شمال أسوان، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط رجال المباحث، عقب تقنين الإجراءات، القبض علي المتهم " حسن . م" – 38سنة - عامل وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام تقريبا، ومبلغ مالى حوالى 3 آلاف جنيه.

تحرر عن ذلك المحضررقم 5186 لسنة 2016 م إدارى مخدرات مركز ادفو، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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