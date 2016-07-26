أخبار فلسطين..قوات الاحتلال تهدم منازل ومنشآت تجارية فى القدس ومحيطها

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر الثلاثاء، عددا من المنازل والمنشآت التجارية فى القدس المحتلة ومحيطها بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال الإسرائيلى هدمت فجر اليوم 11 منزلا فى بلدة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، وذلك لقربها من جدار الفصل العنصرى الذى يحيط بالبلدة.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الذى اقتحم البلدة بأعداد كبيرة وأطلق وابلا من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات.

كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس اليوم 4 منشآت سكنية وتجارية فى قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقال عضو لجنة المتابعة فى القرية محمد أبو الحمص أن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء، وشبه جاهز للسكن، كما هدمت ورشة لتصليح السيارات وسورين.

وكانت بلدية الاحتلال هدمت نحو 80 منشأة سكنية وتجارية فى مدينة القدس منذ مطلع العام الجارى بحجة عدم الترخيص رغم أنها تصعب الأمر على المقدسيين بطول مدة الحصول على الرخصة وارتفاع تكلفتها التى تصل إلى آلاف الدولارات ما يجبرهم على البناء دون رخصة.

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