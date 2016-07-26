القبض على صاحب محطة وقود بحوزته 10 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالجيزة

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة القبض على صاحب محطة وقود بحوزته 10آلاف لتر مواد بترولية فى الدقى قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من أسعارها الأصلية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب محطة لتمويل السيارات بنطاق دائرة قسم شرطة الدقى، بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة "سولار" و بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستفيدا من فارق الأسعار.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحطة المتحرى عنها، وأسفر ذلك عن ضبط مديرها المسئول وبالفحص تبين بوجود 10آلاف لتر مواد بترولية داخل تنكات ويحاول بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

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