السيطرة على حريق شب داخل ورشة نجارة بمنطقة الساحل بدون إصابات

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل ورشة نجارة أسفل عقار سكنى بمنطقة الساحل، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق أسفل عقار سكنى بمنطقة الساحل، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وسلم هيدروليكى، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

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