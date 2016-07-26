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القبض على صاحب شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر فى كرداسة

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القبض على صاحب شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر فى كرداسة القبض على صاحب شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر فى كرداسة
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على صاحب شركة لحيازته كميات من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر فى كرداسة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب شركة تعمل بدون ترخيص لتجارة المنظفات الصناعية بنطاق دائرة قسم كرداسة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المنظفات ذات نشأة أجنبى "الصين، الهند، الإمارات" الخالية من أى مستندات تدل على مشروعية حيازتها.

وداهمت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة الشركة المتحرى عنها، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب الشركة وبحوزته 3 طن و770 كيلو منظفات صناعية مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم.

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مصر 365

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