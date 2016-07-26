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أخبار كندا..وفاة مهاجر صومالى فى مستشفى بكندا بعد اعتقاله

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أخبار كندا..وفاة مهاجر صومالى فى مستشفى بكندا بعد اعتقاله أخبار كندا..وفاة مهاجر صومالى فى مستشفى بكندا بعد اعتقاله
كتبت جماعة تراقب شرطة أونتاريو على حسابها على موقع تويتر يوم الاثنين أن مهاجرا صوماليا فى كندا توفى فى مستشفى نقل إليه وهو فى حالة حرجة بعدما اعتقلته الشرطة الكندية.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود قولهم أن عددا من ضباط الشرطة ضربوا الرجل عندما حاول الهروب فى مبنى سكنى أثناء الواقعة التى جرت يوم الأحد. وبدأت وحدة التحريات الخاصة فى أونتاريو تحقيقا فى الملابسات التى أحاطت بالقبض على الرجل فى أحد أحياء أوتاوا.

ونشرت وحدة التحريات فى حسابها تويتر أنه "يمكنها تأكيد أن الرجل البالغ من العمر 37 عاما فى الحادث الذى وقع فى هيلدا سانت فى أوتاوا توفى الآن."

وذكرت القناة بهيئة الإذاعة الكندية (سى. بى. سى) أن الرجل يدعى عبد الرحمن عبدى وهو مهاجر صومالى.

وقالت وحدة التحريات الخاصة أنه تم استدعاء ضباط من شرطة أوتاوا فى الصباح إثر بلاغات بأن الرجل يسبب إزعاجا. وحدثت مواجهة بعد أن استجابت الشرطة للبلاغات بفترة قصيرة أصيب الرجل خلالها "بتوتر عصبى". ونقل إلى المستشفى فى حالة حرجة.

ويظهر فى وضع على الموقع الإلكترونى لصحيفة ذا ناشونال بوست الرجل فيما يبدو بقميص ملطخ بالدماء ووجهه للأرض ويداه مقيدتان من الخلف وسرواله سقط قبل وصول المسعفين. وكان بالإمكان سماع صوت سكان بالحى وهم يصرخون فى الشرطة.

وقال شقيق الرجل للقناة الإخبارية بهيئة الإذاعة الكندية (سى. بى. سى) أن عبدى كان "مريضا" ونادرا ما كان يتحدث لآخرين وأضاف أن شقيقه كان يعيش فى كندا منذ ثمانى سنوات.

وبينما هذا النوع من الحوادث نادر فى كندا إلا أن المزاعم عن وحشية الشرطة وعنصريتها أشعلت احتجاجات فى الولايات المتحدة بعد سلسلة من الحوادث جرى تسجيلها .
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مصر 365

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