أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب العام ووزير الطيران يغادران لموسكو لعرض تحقيقات الطائرة الروسية

Google+ Print
النائب العام ووزير الطيران يغادران لموسكو لعرض تحقيقات الطائرة الروسية النائب العام ووزير الطيران يغادران لموسكو لعرض تحقيقات الطائرة الروسية
توجه صباح اليوم الثلاثاء، وفدا مصريا يضم كل من شريف فتحى وزير الطيران المدنى، والمستشار نبيل صادق الناىب العام، إضافة إلى الكابتن أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيقات فى حادثتى الطائرة الروسية والطائرة المصرية، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقالت مصادر، إنه من المقرر أن تعرض آخر نتائج التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، التى تحطمت فى عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

كان وزير الطيران، قد زار روسيا الأسبوع الماضى من أجل عودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى البلاد، وذلك بعد عرض جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية التى وفرتها ، من أجل تأمين السائحين والمطار.

- ضبط 2 كيلو من "خيار البحر" المحظور تداوله بحوزة راكب صينى بمطار القاهرة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين