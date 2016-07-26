النائب العام ووزير الطيران يغادران لموسكو لعرض تحقيقات الطائرة الروسية

توجه صباح اليوم الثلاثاء، وفدا مصريا يضم كل من شريف فتحى وزير الطيران المدنى، والمستشار نبيل صادق الناىب العام، إضافة إلى الكابتن أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيقات فى حادثتى الطائرة الروسية والطائرة المصرية، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقالت مصادر، إنه من المقرر أن تعرض آخر نتائج التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، التى تحطمت فى عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

كان وزير الطيران، قد زار روسيا الأسبوع الماضى من أجل عودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى البلاد، وذلك بعد عرض جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية التى وفرتها مصر، من أجل تأمين السائحين والمطار.

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