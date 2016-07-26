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63%من القراء يستبعدون نجاح المؤسسات الدينية فى التصدى للفتن الطائفية

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63%من القراء يستبعدون نجاح المؤسسات الدينية فى التصدى للفتن الطائفية 63%من القراء يستبعدون نجاح المؤسسات الدينية فى التصدى للفتن الطائفية
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح المؤسسات الدينية فى التصدى لحوادث الفتن الطائفية، استبعد غالبية القراء نجاح المؤسسات الدينية فى التصدى لحوادث الفتن الطائفية.

واستبعد 63% من القراء نجاح المؤسسات الدينية فى التصدى لحوادث الفتن الطائفية، وتوقع 34% من القراء نجاح المؤسسات الدينية فى التصدى لحوادث الفتن الطائفية، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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