النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر وكورنيش النيل

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة المركبات بالتزامن مع توجه العاملين والموظفين لأماكن عملهم فى ظل تواجد أمنى مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية، وفك الزحام أولا بأول خلال أوقات الذروة على مدار اليوم.

فيما شهد كوبرى 6 أكتوبر ظهور كثافات مرورية بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر، وكذلك من الجيزة اتجاه وسط البلد واصطفت السيارات أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول وفى طريقه إلى منطقة الإسعاف وظهرت كثافات مرورية بمنطقة بين الكبارى أعلى محور 26 يوليو اتجاه المهندسين.

ويشهد طريق كورنيش المعادى، انسيابا مروريا محدودا للمتجه من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد وتباطئت الحركة المرورية فى الاتجاه العكسى، وتسبب عطل فى سيارة ملاكى أعلى طريق الأتوستراد فى توقف حركة المرور بالاتجاه القادم من مناطق حلوان وفى طريقه إلى القاهرة وظهرت كثافات محدوده للمتجه عبر الطريق الدائرى من المنيب اتجاه الأوتوستراد.

وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم وفى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة بكوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل، وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، كذلك الأمر فى شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة، الذى تباطأت حركة السيارات به، بسبب المواقف العشوائية بميدان الجيزة فى إعاقة حركة المرور، وصولا إلى شارع التحرير حتى ميدان الدقى.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة و كذلك الأمر فى الأتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية بسبب زيادة الأحمال و بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا بكورنيش النيل حتى الوراق فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

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