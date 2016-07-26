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هل اقترب موعد تسليم فضل شاكر نفسه الى مخابرات الجيش؟

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الثلاثاء 26-07-2016 00:53

عادت قصة الفنان المطلوب الى القضاء اللبناني الفنان فضل شاكر الى الواجهة، وعاد الحديث عن إمكانية تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش، بعد أن سبقه شقيقه أبو العبد شمندر إلى خطوة مماثلة، علماً أن شقشق فضل هو المطلوب الثالث الذي يسلم نفسه إلى مخابرات الجيش من رجال أحمد الأسير المتورطين في قتل الجيش اللبناني في أحداث عبرا.
ومع أنه يتردد إلى أن هناك نية لانهاء معظم ملفات المطلوبين في أحداث عبرا، لكن هناك من أشار إلى أن عملية تسليم فضل شاكر لنفسه معقدة جداً، لانه شخصية معرفة واسمه متداول في الاعلام أكثر من سائر المطلوبين، كما أن المحيطين به بنصحونه بعدم الإقدام على خطوة مماثلة.

 

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