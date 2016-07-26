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هيا مرعشلي تنفي شائعة اختطافها

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هيا مرعشلي تنفي شائعة اختطافها هيا مرعشلي تنفي شائعة اختطافها

الثلاثاء 26-07-2016 01:15

نفت الفنانة هيا مرعشلي، خبر إختطافها، وأشارت إلى أن صفحتها على "فايسبوك" التي نشرت خبر الإختطاف تعرضت للقرصنة وهي تعمل حالياً على إستعادتها.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي، قد ضجت ليلة أمس بخبر إختطاف هيا مرعشلي، بعدما نشرت صفحة الفانز الخاصة بها:"تعرض النجمة الشابة هيا مرعشلي للإختطاف اليوم ظهرا ولا معلومات عنها حتى الآن".

هيا مرعشلي هي ابنة الفنانة الراحلة رندا مرعشلي، وشاركت في رمضان 2016 في عدد من المسلسلات هي: "الندم"، و"بقعة ضوء12"، و"نبتدي منين الحكاية"، و"صدر الباز"، و"وجع الصمت"، و"طوق البنات3".

 

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