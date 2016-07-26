الأمير هاري نادم...والسبب وفاة والدته الأميرة ديانا

أعرب الأمير هاري Harry ، الخامس في ولاية العرش، عن ندمه لأنه لم يتحدث عن تأثير وفاة والدته الأميرة ديانا عليه إلا منذ ثلاثة أعوام.

فرغم أن الأميرة ديانا توفيت في حادث سيارة عام 1997 عندما كان هاري في الثانية عشرة، الا أنه لم يتحدث عن وفاة والدته قبل عمر الـ28 عاماً.

وجاء حديث الأمير هاري البالغ من العمر 31 عاما في احتفال شارك فيه لصالح جمعية "هيدز توجذر" الخيرية التي تعمل في مجال الصحة النفسية الذي حضره الكثير من نجوم الرياضة.

وقال هاري "المعاناة أمر يمكن تحمله شريطة أن نتحدث عنه. ليس الأمر ضعفا. الضعف هو وجود مشكلة دون أن ندرك وجودها ودون حلها".

وأضاف أن الاحتفال فرصة لإيضاح أنه حتى أبطال الرياضة "الذين يتمتعون بالثقة ورباطة الجأش" يمكن أن يعانوا من متاعب الصحة النفسية كغيرهم، بما في ذلك افراد العائلة المالكة.

وأشار هاري إلى أن أغلب الناس يعتقدون أنه إذا كانت لديك وظيفة وأمان مادي وأسرة ومنزل وغيرها من الأمور، فلديك كل ما تحتاج وقادر على التعامل من المتاعب.

وختم هاري بالقول لنجم كرة القدم ريو فرديناند Rio Ferdinand "أتعلم، أشعر بالندم لعدم الحديث عن الأمر".

يذكر أن فرديناند، وهو أب لثلاثة أطفال توفيت زوجته العام الماضي إثر إصابتها بالسرطان، تحدث أيضاً عن وقع الأمر عليه بعد وفاة زوجته.

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