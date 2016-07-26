المقاومة اليمنية تحرر قرية الصرارى من الحوثيين جنوبي مدينة تعز

أعلنت المقاومة الشعبية المؤيدة للحكومة اليمنية في تعز تحرير قرية الصرارى بجبل صبر بمديرية صبر الموادم جنوب المدينة التي كانت تمثل وكرا للميليشيات الحوثية بتعز جنوب غربي البلاد .

وأكدت المقاومة الشعبية في تعز في موقعها على الفيسبوك أن قوات الجيش والمقاومة تواصل الآن تطهير وتمشيط وكر المليشيات بقرية الصرارى وأسرت واعتقلت عشرات المسلحين من خارج تعز.

وأضافت أن هناك عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثيين من بينهم قيادات من محافظتى صعدة وعمران شمال اليمن .

وقد تعالت مكبرات الصوت في مسجد جمال الدين في القرية بالآذان المحمدى، أذان أهل السنة، بدلا من الأذان الزيدى الذى فرضته المليشيات الحوثية على مساجد اليمن والذي يقول المؤذن فيه حى علي خير العمل بدلا من حى علي الفلاح وأكدت منح الأمان والسلام للنساء والأطفال والشيوخ وحذرت أبناء المناطق المجاورة من إيواء عناصر الحوثيين الذين فروا إليها .

وأشارت مصادر المقاومة إلي أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين واشتدت ضراوتها فجر اليوم وفرت عناصر المليشيات بعد إحكام الحصار على القرية مخلفين وراءهم قتلى وجرحى كثيرين وأسلحة ثقيلة ومتوسطة غنمتها المقاومة.

وذكر شهود عيان أن عناصر المليشيات المتمركزة في الحوبان شرق تعز قصفت بالمدافع وصواريخ الكاتيوشا قرية الصرارى بعد سقوط القرية في أيدى القوات الحكومية ولمنعها من ملاحقة عناصرها الهاربين.

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد حاصرت قرية الصرارى منذ نحو أسبوعين بعد وصول قيادات من الحوثيين إلى القرية ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية وسيطرتهم عليها وهو الأمر الذى أدى إلى قيام قيادات المليشيات بالتحذير من هذا العمل وأثاروا الأمر في مشاورات الكويت محذرين من حدوث تجاوزات بحق المدنيين خوفا من اعتقال هذه القيادات المحاصرة ولم تصمد عناصر الحوثيين في القتال الذى استمر على مدى الأسبوعين .

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