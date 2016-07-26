القبض على مسجل بحوزته سلاح نارى وطلقات بإدفو

ألقت قوة من رجال المباحث بأسوان، القبض على عاطل، وبحيازته سلاح نارى فى أحد الأكمنة بدائرة مركز إدفو. تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم " أيمن . ع "-26 سنة عاطل، وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12مللى وعدة طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضررقم 5039 لسنة 2016 م إدارى سلاح مركز إدفو، وتولت نيابة المركز التحقيق.

- بالفيديو والصور..وحدة صحية بأسوان تتحول لحظيرة حمير ومأوى للحيوانات الضالة

>

مصرع وإصابة 6 أشخاص انقلب عليهم "لودر" فى أسوان

http://s.youm7.com/2814411