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من مطبخك.. الثوم يعالج الجيوب الأنفية ويغنيك عن البخاخات

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من مطبخك.. الثوم يعالج الجيوب الأنفية ويغنيك عن البخاخات من مطبخك.. الثوم يعالج الجيوب الأنفية ويغنيك عن البخاخات
تعتبر التهابات الجيوب الأنفية من الأمراض المزمنة التى تظهر بشكل موسمى وأحيانا بدون سابق إنذار، ويكون العلاج الفعال استخدام البخاخة التى تحتوى على مواد مخدرة وملطفة، ولكن أصبح الحل السريع والفعال موجودا فى مطبخك، وعلى غير المتوقع أكثر فاعلية وأمان من العقاقير الطبية، إذ تكمن بين فصوص الثوم الطازجة العديد من الزيوت الطيارة التى تعالج الجيوب الأنفية بالقضاء على تهيج الأنسجة المخاطية .

وعلى الرغم من أن التداوى بالثوم معروف منذ قديم الزمان إلا أن موقع " searchhomeremedy" يقدم طرقا مبتكرة وأكثر فعالية لعلاج الجيوب الأنفية بالثوم:
>-يوجد داخل فصوص الثوم نسبة كبيرة من مادة " الأليسين" التى تعمل على قتل الفيروسات، بالإضافة إلى أنها مضادة للأكسدة مما يجعلها تساهم بشكل كبير فى رفع المناعة.
>- مضغ من 2 إلى 3 فصوص ثوم صباحاً على الريق يساعد على معالجة الجيوب الأنفية، والقضاء على حساسية الأنسجة المخاطية الموجودة فى الأنف .
>-خلط فصوص الثوم بقليل من الملح وزيت الزيتون وإضافة الخليط على الطعام يعزز من القيمة الغذائية فى الوجبات التى تعجل من الشفاء بسبب رفع المناعة .
>-تحضير لتر من الماء المغلى المضاف إليه مسحوق الكركم والثوم المفروم، والعمل على استنشاق البخار المتصاعد يساعد على علاج الجيوب الأنفية بشكل كبير .


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