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الرئيس اليمنى يجتمع مع المبعوث الأممى فى موريتانيا

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الرئيس اليمنى يجتمع مع المبعوث الأممى فى موريتانيا الرئيس اليمنى يجتمع مع المبعوث الأممى فى موريتانيا
اجتمع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى مقر إقامته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الاجتماع الليلة الماضية مناقشة تطورات مشاورات الكويت وآفاق السلام المتاحة بشأن الأزمة اليمنية.

وأشاد هادى بالجهود التى يبذلها المبعوث الاممى لتحقيق السلام والدفع به إلى الأمام من خلال خارطة طريق وآليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى.

وأكد أن الشرعية فى اليمن كانت ولا تزال تنشد السلام ولكن ذلك للأسف لم يقابل بحسن النوايا من قبل الانقلابيين- فى إشارة إلى الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح- نتيجة لممارساتهم العدوانية على الأرض تجاه الشعب اليمنى.. مجددا تمسك والقيادة الشرعية بجوهر السلام.

من جانبه رحب ولد الشيخ بالرئيس هادى فى نواكشوط حيث يشارك فى أعمال القمة العربية الـ27 التى اختتمت مساء أمس الإثنين- وأعرب عن أمله فى أن تأتى القمة العربية القادمة والمقرر أن تستضيفها اليمن ويكون البلد قد تجاوز محنته وتحدياته عبر تحقيق السلام الشامل الذى يستحقه الشعب المبنى على القرارات والمرجعيات ومنها القرار الأممى 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى.
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مصر 365

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