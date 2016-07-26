كيرى يجتمع مع لافروف لمناقشة تعزيز التعاون العسكرى فى سوريا

اجتمع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء لمناقشة اقتراح الولايات المتحدة تعزيز التعاون العسكرى فى سوريا.

واجتمع الوزيران على هامش اجتماع لدول جنوب شرق آسيا فى لاوس وهذا ثانى اجتماع لهما فى شهر لمناقشة الخطة السورية التى تطرح تبادل واشنطن وموسكو لمعلومات المخابرات لتنسيق الضربات الجوية ضد جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة فى سوريا ومنع القوات الجوية السورية من مهاجمة جماعات المعارضة المسلحة المعتدلة.

ودافع كيرى عن الاقتراح على الرغم من التشكك العميق بين كبار المسؤولين العسكريين ومسؤولى المخابرات الأمريكيين فى نوايا روسيا.

يأتى الاجتماع فى لاوس وسط اتهامات بأن روسيا اخترقت رسائل البريد الإلكترونى للجنة الوطنية للحزب الديمقراطى والتى نشرها موقع ويكيليكس يوم الجمعة.

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