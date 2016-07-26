الرئيس السودانى: لا يوجد خلافات مع مصر بشأن ملف المياه

أكد الرئيس السودانى عمر البشير أن علاقة بلاده مع مصر ممتازة، مشيرا إلى عدم وجود خلافات تذكر من مصر بشأن ملف المياه.

ونفى البشير ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية بثت مقتطفات منها اليوم الثلاثاء- صحة ما يروجه البعض حول تحكم إثيوبيا فى المياه عبر سد النهضة.

من جهة أخرى، قال الرئيس السودانى أن الحوار هو المخرج الوحيد للسودانيين، مضيفا أنه لا يمكن نقل أكثر من 30 حزبا للحوار فى الخارج، وأشار إلى وجود مساع أفريقية جماعية للخروج من المحكمة الجنائية.

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