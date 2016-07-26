أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء

Google+ Print
مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء
داخل منزل مبنى من الطوب "البلوك"، خاو تماما لا يوجد شىء بداخله سوى بعض من "الحصير" القديم، وبعض الأوانى المتهالكة تعيش سيدة عجوز عمرها 70 عاما بنجع عسكر بمحافظة سوهاج ، تجاعيد وجهها تعبرعما تعانيه من الأم ومآسى على مدار سنوات عمرها ، فقد مات زوجها منذ سنوات طويلة وتركها تواجه قسوة الحياة بمفردها وهى لا تملك شيئا ولديها ابنتين .

وبدأت الحاجة روحية رحلة كفاحها بتربية أبنائها وكذلك علاج نجلها محمود والذى كان يعانى من مرض الشلل الرعاش وبعض الأمراض الأخرى وبعد فترة كبيرة من علاجه تلقت صدمة أخرى فى حياتها بوفاة نجلها تاركا لها أبناؤه الصغار تقوم بتربيتهم رغم ما تعانيه من أمراض فهى تحتاج إلى عملية مياه زرقاء ولا تستطيع إجراءها بسبب ضيق ذات اليد.

مآس كثيرة تعانيها هذه السيدة وانتقل اليوم السابع الى مسكنها وتحدث معها وقالت فى البداية أن وفاة ابنها كان بمثابة الصدمة الكبيرة لها فقد ظلت سنوات طويلة تحاول علاجه إلا أن حالته الصحية تدهورت كثيرا وتوفى تاركا لى أبناءه وأقوم الآن بتربيتهم رغم مرضى وكبر سنى فأحتاج إلى عملية مياه زرقاء فى عينى بعد أن قمت بإجراء العملية فى عينى الأخرى منذ فترة ولكن ضيق ذات اليد جعلتنى أقف مكتوفة الايدى رغم أننى أتقاضى معاشا اجتماعيا ولكن يكاد يكفى بالكاد للانفاق على أبناء نجلى المتوفى .

وتضيف الحاجة روحية والحزن يكسو وجهها قائلة نعيش على مساعدات الآخرين، فأنا الآن وحيدة بعد وفاة زوجى وابنى وزواج نجلتى وكان بمساعدة أهل الخير، وأحتاج الى المساعدة وإجراء العملية لى، إما أحفادى فلم أستطع الانفاق عليهم فى مدارسهم فلم يذهبوا مرة أخرى ويعيشون معى أرعاهم رغم ما أعانيه .

وتكمل الحاجة روحية حديثها قائلة: "حتى بيتى اللى أنا فيه بناه أهل الخير ومن المساعدات بعد أن كان من الطوب اللبن وكان هيقع علينا وبنام كلنا على الأرض ونفسنا فى سراير ننام عليها فالبيت خالى تماما من أى شىء" وتطالب روحية المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بإجراء عملية المياه االزرقاء لها على نفقة الدولة وعلاجها وكذلك مساعدتها ماديا والنظر إليهم بعين الرحمة.

للتواصل مع الحالة تليفون رقم 01210806331- 01066299778

مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء (1)
>

الحاجة روحية

مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء (2)
>

إحدى الغرف من الداخل

مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء (3)
>

روحية تنتظر مساعدات الأهالى

مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء (4)
>

المتعلقات الخاصة بالحاجة روحية

مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء (5)
>

المنزل من الداخل

- بالصور.. مأساة طفل عمره 5 سنوات بسوهاج يعانى من قصر فى عصب القدمين ولا يمشى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365