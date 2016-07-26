مأساة عجوز بسوهاج توفى زوجها وابنها وترعى أحفادها وتحتاج لعملية مياه زرقاء

داخل منزل مبنى من الطوب "البلوك"، خاو تماما لا يوجد شىء بداخله سوى بعض من "الحصير" القديم، وبعض الأوانى المتهالكة تعيش سيدة عجوز عمرها 70 عاما بنجع عسكر بمحافظة سوهاج ، تجاعيد وجهها تعبرعما تعانيه من الأم ومآسى على مدار سنوات عمرها ، فقد مات زوجها منذ سنوات طويلة وتركها تواجه قسوة الحياة بمفردها وهى لا تملك شيئا ولديها ابنتين .

وبدأت الحاجة روحية رحلة كفاحها بتربية أبنائها وكذلك علاج نجلها محمود والذى كان يعانى من مرض الشلل الرعاش وبعض الأمراض الأخرى وبعد فترة كبيرة من علاجه تلقت صدمة أخرى فى حياتها بوفاة نجلها تاركا لها أبناؤه الصغار تقوم بتربيتهم رغم ما تعانيه من أمراض فهى تحتاج إلى عملية مياه زرقاء ولا تستطيع إجراءها بسبب ضيق ذات اليد.

مآس كثيرة تعانيها هذه السيدة وانتقل اليوم السابع الى مسكنها وتحدث معها وقالت فى البداية أن وفاة ابنها كان بمثابة الصدمة الكبيرة لها فقد ظلت سنوات طويلة تحاول علاجه إلا أن حالته الصحية تدهورت كثيرا وتوفى تاركا لى أبناءه وأقوم الآن بتربيتهم رغم مرضى وكبر سنى فأحتاج إلى عملية مياه زرقاء فى عينى بعد أن قمت بإجراء العملية فى عينى الأخرى منذ فترة ولكن ضيق ذات اليد جعلتنى أقف مكتوفة الايدى رغم أننى أتقاضى معاشا اجتماعيا ولكن يكاد يكفى بالكاد للانفاق على أبناء نجلى المتوفى .

وتضيف الحاجة روحية والحزن يكسو وجهها قائلة نعيش على مساعدات الآخرين، فأنا الآن وحيدة بعد وفاة زوجى وابنى وزواج نجلتى وكان بمساعدة أهل الخير، وأحتاج الى المساعدة وإجراء العملية لى، إما أحفادى فلم أستطع الانفاق عليهم فى مدارسهم فلم يذهبوا مرة أخرى ويعيشون معى أرعاهم رغم ما أعانيه .

وتكمل الحاجة روحية حديثها قائلة: "حتى بيتى اللى أنا فيه بناه أهل الخير ومن المساعدات بعد أن كان من الطوب اللبن وكان هيقع علينا وبنام كلنا على الأرض ونفسنا فى سراير ننام عليها فالبيت خالى تماما من أى شىء" وتطالب روحية المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بإجراء عملية المياه االزرقاء لها على نفقة الدولة وعلاجها وكذلك مساعدتها ماديا والنظر إليهم بعين الرحمة.

للتواصل مع الحالة تليفون رقم 01210806331- 01066299778



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الحاجة روحية



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إحدى الغرف من الداخل



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روحية تنتظر مساعدات الأهالى



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المنزل من الداخل

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