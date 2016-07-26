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محافظ المنيا يكرم 8 من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة و66 طالبا

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محافظ المنيا يكرم 8 من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة و66 طالبا محافظ المنيا يكرم 8 من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة و66 طالبا
قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إن المحافظة تنظم اليوم الثلاثاء حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، حيث حصل 8 منهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وقد حصل 8 من أبناء المحافظة على المراكز الأولى بقائمة الأوائل على مستوى الجمهورية، كما حصل 66 طالبا من أبناء المحافظة على المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة بالشعب الثلاث، حيث حصلوا على درجات نهائية تتراوح من 404.5 إلى 409.5 .

وكشفت الإحصائية التى أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن حصول 11 طالبا بالقسم الأدبى على درجات تتراوح بين 404.5-405، وفى شعبة العلمى حصل 12 طالبا على درجات تتراوح بين 407-409، بينما حصل 43 طالبا فى شعبة العلمى علوم على درجات تتراوح بين 409-409.5 وأكد المحافظ أن هذا التفوق يأتى نتاج جهد واجتهاد للطالب ولأسرته وللعاملين فى مديرية التربية والتعليم، معربا عن فخره بما يقدمه أبناء المنيا من تفوق وتميزفى كافة المجالات، وأضاف أن ذلك يعد انعكاسا لاهتمام الأسرة بجودة التعليم وإدراك الأهالى لأهمية العلم والعمل على توفير بيئة مناسبة للتفوق، وأشاد بدور المعلم والمدرسة فى كافة المراحل التعليمية حيث لا يقتصر التفوق على مرحلة معينة.

هذا وسيتم منح الأوائل شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرًا لتفوقهم. وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب وأسرهم والقائمين على العملية التعليمية فى المحافظة، وتمنى المحافظ استمرار تفوقهم الدراسى، ودوام التفوق والازدهار والتمتع بمستقبل باهر.


>بدء الإستعدادات لتكريم أوائل الثانوية العامة بالإسماعيلية
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