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"ثقافة سوهاج" تحتفل بمرور 60 عاما على تأميم قناة السويس

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"ثقافة سوهاج" تحتفل بمرور 60 عاما على تأميم قناة السويس "ثقافة سوهاج" تحتفل بمرور 60 عاما على تأميم قناة السويس
قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية تحتفل اليوم الثلاثاء بذكرى مرور 60 عاما على تأميم قناة السويس، وذلك خلال الفترة من 26/7 حتى 28/7/2016، حيث سيتم إلقاء محاضرة عن تأميم قناه السويس يلقيها الدكتور شرف الدين عبد الحميد، وكذلك إقامة أمسية شعرية للشاعر فتحى الصومعى وعروض لفرق سوهاج للموسيقى العربية وكورال قصر ثقافة طفل سوهاج وذلك بقصر ثقافة سوهاج.

وأضاف وكيل وزارة القفافة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم أيضا اليوم الثلاثاء إلقاء محاضرة عن تأميم قناة السويس يلقيها الدكتور محمد سالمان عبيد وإقامة أمسية شعرية للشاعر بهاء الدين رمضان وذلك بقصر ثقافة طهطا، كما سيتم إلقاء محاضرة عن الأهمية التاريخية لقناة السويس يلقيها عصام مهران وأمسية شعرية للشاعر أحمد إبراهيم بقصر ثقافة طفل سوهاج.

كما يتم إلقاء محاضرة عن تأميم قناة السويس اليوم الثلاثاء يلقيها الدكتور صبرى خالد وأمسية شعرية للشاعر أوفى عبد الله الأنور وعرض لفرقه كورال أطفال العسيرات.

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