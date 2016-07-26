نتانياهو يعتذر لعرب اسرائيل داعيا إياهم للمشاركة بكثافة فى المجتمع

قدم رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو فى رسالة على موقع تسجيلات الفيديو يوتيوب الاثنين، اعتذارات عن رسالة سابقة له إلى عرب اسرائيل ودعاهم إلى المشاركة "بكثافة" فى المجتمع الاسرائيلى.

وبدأ نتانياهو كلمته التى استمرت ثلاث دقائق والقاها باللغة الانكليزية، بالتوجه إلى "مواطنينا العرب الأعزاء" التى قالها بالعربية ايضا.

وبعد ذلك كرر اعتذاراته للرسالة التى وجهها يوم الانتخابات التشريعية الاخيرة فى مارس 2015 حول "الناخبين العرب الذيت يتوجهون بكثافة إلى مراكز الاقتراع".

وقال نتانياهو "كنت اقصد حزبا سياسيا محددا (اللائحة العربية الموحدة التى شكلتها الاحزاب العربية الاسرائيلية) لكن عددا كبيرا من الاشخاص شعروا بالاستياء بشكل يمكن تفهمه".

وأضاف "اطلب اليوم من المواطنين العرب فى اسرائيل المشاركة فى مجتمعنا بكثافة والعمل بكثافة والدراسة بكثافة والازدهار بكثافة".

ويشكل عرب اسرائيل يشكلون نحو 18% من مجموع السكان. وحصلت الاحزاب العربية الاسرائيلية فى الانتخابات على 13 مقعدا واصبحت تشكل القوة الثالثة فى الكنيست.

وذكر نتانياهو فى رسالته بأن حكومته وافقت فى بداية العام على خطة بقيمة عشرة مليارات شيكل (حوالى 2,37 مليار يورو) للأقليات وخصوصا العرب الاسرائيليين.

وأشار إلى ضرورة القضاء على "الجريمة والعنف" فى البلدات العربية الاسرائيلية.

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