مش كل الصينى مضروب.. 4 أعشاب صينية تحارب الخلايا السرطانية

باتت الأورام السرطانية أكبر المخاوف التى يخشاها الصغار والكبار، لانتشارها بنسبة كبيرة فى جميع أنحاء العالم، وتحصد سنويا الكثير من الأرواح مع أن المريض رغم خضوع المريض للعلاج بواسطة الإشعاع أو الكيماوى، وحسب تقرير نشر عبر موقع "searchhomeremedy " يؤكد أن مكافحة الخلايا السرطانية يكون أسهل بكثير من علاجها.

وأثبتت بعض الأعشاب الطبيعية ذات الأصول الصينية مدى فعاليتها فى تحقيق هذه المعادلة الصعبة، حتى وصلت نسبة النجاح إلى 70% حينما استخدمت فى النتائج البحثية لعلاج سرطان المبيض، سرطان الرئة، سرطان الجلد، سرطان القولون ، كما استخدمت هذه الأعشاب فى الحد من أعراض باقى أنواع السرطان بنسبة 85 % .

1-خيار البحر :

2-الشيح الحلو :

3- عشبة الطاقية الصينية:

4-الزعتر :

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>تساهم عشبة "خيار البحر" بشكل كبير فى قتل الخلايا السرطانية المتعددة ، كالتى تصيب الدم، القولون، الجلد، الثدى ، البروستاتا ،البنكرياس .>هذه العشبة لا تحظى بشعبية كبيرة ، ولكنها تحتوى على العديد من المركبات النشطة التى تساعد فى الحد من أعراض ظهور الخلايا السرطانية التى قد تظهر فى منطقة الثدى.>ويطلق عليها أيضا " القلنسوة " الصينية وتساعد على منع تكون الأورام السرطانية فى منطقة الرئة، الكبد ، الثدى وقد حققت هذه العشبة نجاحا مذهلا، إذ ساعدت على قتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.>من الأعشاب التى تعتبر من المعجزات، إذ تساعد فى علاج العديد من المشاكل السرطانية وتظهر نتائجها بصورة كبيرة فور البدء فى استخدامها.