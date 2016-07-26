أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إقبال من النواب للتوقيع على مشروع قرار بالاعتراف بجرائم إبادة الأرمن

Google+ Print
إقبال من النواب للتوقيع على مشروع قرار بالاعتراف بجرائم إبادة الأرمن إقبال من النواب للتوقيع على مشروع قرار بالاعتراف بجرائم إبادة الأرمن
قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن التوقيعات التى تمت على مشروع قرار للبرلمان للاعتراف بجريمة إبادة تركيا للأرمن، هى محاولة للرد على تجاوزات السلطات التركية ضد الدولة المصرية، ومحاولاتها الدائمة للتدخل فى شئون الداخلية، موضحا أن التوقيعات تحمل رسالة إلى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، بـ"أننا بإمكاننا الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التدخل فى شئوننا".

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك إقبالا كبيرا من النواب للتوقيع على مشروع القرار، فى محاولة من البرلمان لجعل تركيا تتوقف فى التدخل فى شئون بلادنا الداخلية.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حال موافقة البرلمان على هذه الجريمة سيكون لذلك تأثيرا كبيرا على الموقف التركى فى الخارج.


>- 337 نائبا يتقدمون بمشروع قرار للاعتراف رسميًا بجريمة "إبادة الأرمن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين