إقبال من النواب للتوقيع على مشروع قرار بالاعتراف بجرائم إبادة الأرمن

قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن التوقيعات التى تمت على مشروع قرار للبرلمان للاعتراف بجريمة إبادة تركيا للأرمن، هى محاولة للرد على تجاوزات السلطات التركية ضد الدولة المصرية، ومحاولاتها الدائمة للتدخل فى شئون مصر الداخلية، موضحا أن التوقيعات تحمل رسالة إلى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، بـ"أننا بإمكاننا الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التدخل فى شئوننا".

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك إقبالا كبيرا من النواب للتوقيع على مشروع القرار، فى محاولة من البرلمان لجعل تركيا تتوقف فى التدخل فى شئون بلادنا الداخلية.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حال موافقة البرلمان على هذه الجريمة سيكون لذلك تأثيرا كبيرا على الموقف التركى فى الخارج.

- 337 نائبا يتقدمون بمشروع قرار للاعتراف رسميًا بجريمة "إبادة الأرمن"