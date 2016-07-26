"التعليم" تبدأ اليوم تلقى تظلمات الثانوية العامة.. تعرف على الإجراءات

فى حالة شعورك بأنك قد وقع عليك ظلم فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة، أو إذا كنت تعتقد إنك تستحق درجات إضافية، فالطريقة الوحيدة للحصول على درجتك، هى التقدم بتظلم إلى المديرية التعليمية التابع لها، حيث إن الكنترولات لن تعيد تصحيح الورقة بل تقوم بإعادة رصد درجاتك مرة أخرى، إضافة إلى معرفة ما إذا كان هناك خطأ فى الدرجات.

وتبدأ وزارة التربية والتعليم تلقى التظلمات، اليوم الثلاثاء ، وتستمر قرابة شهر.

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>وحددت الوزارة عدة طرق للتظلم على النتيجة هى:

1- سداد مبلغ (100) جنيه مصرى عن كل مادة يرغب الطالب فى الاطلاع عليها لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية على حساب رقم (( 9/450/88040/2 بالبنك المركزى المصرى ، حساب رقم (01500100036407) بالبنك الأهلى ، وحساب رقم (01003784008) ببنك مصر

2- يقوم الطالب بتسليم إيصال السداد بالمواد التى يرغب الاطلاع عليها إلى مندوب لجنة النظام والمراقبة بالمديرية التعليمية التابع لها وفقاً للكشف المرفق .

3- يقوم مندوب اللجنة بمراجعة بيانات الطالب، والتأكد من المواد التى يرغب الطالب فى الاطلاع عليها ومراجعتها مع إيصال السداد ثم يحدد للطالب موعداً للحضور الى لجنة النظام و المراقبة المختصة للإطلاع على صورة كراسة الإجابة

4 ـ أن يتم الاطلاع على الصورة وليس أصل الكراسة.

5 ـ مواعد تقديم الطلب يكون خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الدور الأول، 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الدور الثانى.

6 ـ إذا ثبت حقك فى الحصول على درجات أعلى سترد إليك رسوم إجراء التظلم المقدرة بـ100جنيه.

7ـ يتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة، أو المواد التى تظلم فيها.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع ارتفاع نسبة تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، بسبب ضعف المجاميع والنسبة المئوية.

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