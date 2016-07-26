سوزى ناشد: اعتراف البرلمان بجريمة إبادة الأرمن سيؤثر على تركيا دوليا

أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، أن الجرائم الإبادة التى ارتكبتها تركيا بحق الأرمن، جرائم تاريخية ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ، مشددة على أهمية اعتراف البرلمان المصرى بهذه الجريمة.

وأضافت "ناشد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى حال موافقة البرلمان على الاعتراف بجريمة تركيا تجاه الأرمن، فأن هذا سيكون له تأثيرا كبيرا على موقف تركيا أمام المجتمع الدولى،، وسيؤكد الجرائم التى ارتكبتها تركيا تجاه هذا الشعب.

337 نائبا يتقدمون بمشروع قرار للاعتراف رسميًا بجريمة "إبادة الأرمن"