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تشيع جثمان المخرج الراحل محمد خان من مسجد الكويتى بزهراء المعادى

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تشيع جثمان المخرج الراحل محمد خان من مسجد الكويتى بزهراء المعادى تشيع جثمان المخرج الراحل محمد خان من مسجد الكويتى بزهراء المعادى
أكدت الكاتبة وسام سليمان زوجه المخرج الكبير الراحل محمد خان لـ اليوم السابع، أن جثمان المخرج الراحل ستشيع من المسجد الكويتى بزهراء المعادى عقب صلاة الظهر، لدفنه بمقابر الأسرة بالمعادى

وتجرى أسرة المخرج الراحل عمليات إنهاء تصاريح الدفن قبل انتقاله من مستشفى الأندلس إلى المسجد، وتعيش زوجة المخرج الراحل وعدد من أقاربه فى حالة انهيار وبكاء داخل المستشفى من أثر الصدمة، خاصة ان المخرج الراحل كانت حالته الصحية مستقرة ولم يخضع للعلاج بالمستشفى الا مساء أمس.

وكان المخرج الكبير الراحل توفى فجر اليوم عن عمر يناهز 73 عاما.

- وفاة المخرج الكبير محمد خان عن عمر يناهز 73 عاما

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