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كارتر: روسيا لا تزال بعيدة من الموقف الأمريكى حول سوريا

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كارتر: روسيا لا تزال بعيدة من الموقف الأمريكى حول سوريا كارتر: روسيا لا تزال بعيدة من الموقف الأمريكى حول سوريا
قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر الاثنين أن الروس، الذين يناقشون حاليا إتفاق تعاون عسكرى مع واشنطن حول سوريا، ما زالوا "بعيدين" عن مواقف الولايات المتحدة.

وأوضح كارتر خلال مؤتمر صحافى فى مقر البنتاجون أن المفاوضات التى يجريها وزير الخارجية جون كيرى تهدف إلى تحديد ما إذا كان الروس "جاهزين للقيام بشىء جيد فى سوريا"، أى "دعم انتقال سياسي" يبعد بشار الأسد من السلطة، و"محاربة المتطرفين" وليس المعارضة المعتدلة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكى "فى الوقت الحالى ما زالوا بعيدين"، ولكن "هذا ما يحاول الوزير كيرى القيام به".

والأسبوع الماضى، أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الروسى سيرغى لافروف أنهما اتفقا على "اجراءات ملموسة" لانقاذ الهدنة ومحاربة الجماعات الجهادية فى سوريا.
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