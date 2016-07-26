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"ثقافة الإسكندرية" تحتفل بذكرى تأميم قناة السويس

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"ثقافة الإسكندرية" تحتفل بذكرى تأميم قناة السويس "ثقافة الإسكندرية" تحتفل بذكرى تأميم قناة السويس
يقيم فرع ثقافة الإسكندرية احتفالية ثقافية فنية بمناسبة مرور 60 عاما على تأميم قناة السويس، بالتعاون مع بيت ثقافة رشدى، وذلك اليوم الثلاثاء 26 يوليو بمقر بيت ثقافة 26 يوليو بثروت.

قال هانى حسن مدير عام الفرع، إن الاحتفالية تتضمن محاضرة يحاضر فيها إبراهيم عنانى عضو اتحاد المؤرخين العرب، لقاء شعرى بحضور الشاعر جابر بسيونى، مسابقة ثقافية، عرض فيلم تسجيلى، وورشة فنية يقوم بتدريب الرواد فيها الفنانات التشكيليات فاطمة إمام، سندس إبراهيم وسارة جلال.

وأضاف حسن أنه من المقرر أن تنظم إدارة الشئون الثقافية احتفالية آخرى فى 7 مساءً بمركز الشباب البحرى بالأنفوشى.

تتضمن ندوة بعنوان "البحرية المصرية.. الدور والإنجاز" يديرها محمود عوضين ويشارك بها كل من اللواء نبيل عبد الوهاب، عمرو عز الدين وعبد الله عبد الصبور.

وأوضح أنه يعقب ذلك أمسية شعرية يشارك بها نخبة من شعراء الثغر منهم حسين حماد، جابر بسيونى، خالد البوهى و رضا فوزى.

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