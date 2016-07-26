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منتفعو بئر 15 بقرية الراشدة بالداخلة يطالبون بإنقاذ زراعاتهم من الجفاف

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منتفعو بئر 15 بقرية الراشدة بالداخلة يطالبون بإنقاذ زراعاتهم من الجفاف منتفعو بئر 15 بقرية الراشدة بالداخلة يطالبون بإنقاذ زراعاتهم من الجفاف
ناشد مزارعو بئر 15 التابع لزمام قرية الراشدة بالداخلة محافظ الوادى الجديد بالتدخل العاجل لإنقاذ زراعاتهم من الجفاف بسبب استمرار عطل غاطس البئر من أكثر من شهرين مما تسبب فى جفاف مساحات كبيرة من أراضيهم التى يعتمدون عليها كمصدر لرزقهم حيث تقدموا بعدة مذكرات لمصلحة الميكانيكا والرى لسرعة إصلاح هذا العطل على الرغم من حداثة إنشاء البئر الاستعواضى والذى لم يتجاوز عمره 6 سنوات إلا أن الأعطال تتكرر فيه وتتسبب فى جفاف محاصيلهم.

وقال محمد عبد الدايم رئيس رابطة البئر المعطل فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنهم لا يجدون حلا لتلك المشكلة على الرغم من المناشدات التى وجهوها للمختصين بالرى والمياه الجوفية دون فائدة مما إصابهم بالضرر الشديد بعد جفاف مساحات كبيرة من الأراضى التى يتم ريها بمياه البئر وهو ما سبب لهم خسائر فادحة خاصة انهم يعتمدون على مياه البئر فى رى زراعاتهم التى تعتبر مصدر رزقهم المستفيدين منه.

وأضاف محمد موسى أحد منتفعى البئر أن عطل البئر بسبب توقف الغاطس أكثر من مرة وتأخر إصلاحه بصفة متكررة مما أصاب زراعاتهم بالجفاف رغم إرسالهم مذكرات وفاكسات للمسئولين لإنقاذ ما تبقى من أراضيهم من الجفاف دون جدوى.

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