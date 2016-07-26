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الفاكهة مش بس للأكل.. 5 فوائد لعلاج البشرة بزيوت الفواكه

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الفاكهة مش بس للأكل.. 5 فوائد لعلاج البشرة بزيوت الفواكه الفاكهة مش بس للأكل.. 5 فوائد لعلاج البشرة بزيوت الفواكه
تعتبر زيوت الفواكه ذات تأثير قوى لعلاج كثير من أمراض البشرة، مما يؤثر بشكل إيجابى فى تحسين صحة الجلد، وإضفاء لمعان وإشراق عليه، ويرجع ذلك إلى العديد من الفوائد التى تكمن بداخلها والتى تختلف من نوع فاكهة إلى آخر، فهناك ما يساعد على ترطيب البشرة ، تهدئة الحكة، تخفيف التهابات الجلد، الحفاظ على مرونة الجلد وتماسكه، وأغلب زيوت الفواكه متوفرة لدى محلات العطارة بأسعار زهيدة مقارنة بما تتركه من آثار على صحة البشرة، ويقدم موقع " searchhomeremedy" طرق العلاج بها:
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-زيت بذور العنب


>يحتوى على كميات كبيرة من الجيدة التى تعمل على تغليف غشاء خلايا البشرة الرقيقة كما أنه يحتوى على نسبة عالية من مادة " الفينول" الغنية بالأحماض الدهنية التى تساعد على تغذية الخلايا وتأمين رطوبة البشرة بشكل طبيعى .
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-زيت الخوخ


>يستخرج الزيت من نواة ثمرة الخوخ وهو مثالى لأصحاب البشرة الحساسة ويوفر لها التغذية المثالية ، التى تحافظ على مرونة الجلد لأنه سهل لاختراق الخلايا، كما أنه يساعد على تهدئة التهابات الجلد ، وحروق الشمس .
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-زيت المشمش


>من قلب لب المشمش يستخرج زيت غنى بفيتامين "د" الذى يعمل على بناء الخلايا ويمنع الأكسدة ، كما أن زيت المشمش يستخدم فى العديد من أدوات التجميل وكريمات البشرة التى تحارب الشيخوخة.
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-زيت التوت البرى


>يعتبر من أقوى أنواع الزيوت التى تحارب أكسدة الخلايا ، ويحتوى على نسبة عالية من الأوميجا 3، ويساعد أيضا على نضارة البشرة ومنحها لونا ورديا يجعلها تبدو رائعة الجمال بدون وضع مساحيق التجميل .
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-زيت الرمان :


>يحتوى زيت الرمان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة ، والفيتامينات التى تحسن من ملمس الجلد فتؤخر الشيخوخة وظهور التجاعيد ، كما أن استخدام زيت الرمان يساعد على مرونة الجلد وتحفيزه على إفراز الكولاجين.

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