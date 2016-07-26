مصادر: الطب الشرعى انتهى من التقرير المبدئى لضحايا الطائرة المصرية

قالت مصادر طبية بمصلحة الطب الشرعى بزينهم ،عن انتهاء الفريق الطبى المخصص لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وبيان الصفة التشريحة لضحايا الطائرة المنكوبة من إعداد التقارير الأولية، كما قاربت على الانتهاء من إعداد التقرير النهائى حول السيناريو الذى حدث مع الضحايا أثناء سقوط الطائرة .

وأكدت المصادر ، أن المصلحة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء تحليل الحامض النووي "DNA" لجميع الرفات البشرية والأشلاء التي تم انتشالها مؤخرا بعد تحديد مكانها في موقع حادث الطائرة المنكوبة ومطابقتها مع عينات أهالى الضحايا وتبين تطابق عدد منها مع البصمة الوراثية لضحايا .

وكشفت المصادر ، أن التقارير المبدئية للصفة التشريحية لبعض الاشلاء، بها حروق وهو ما يرجح ان تكون الطائرة احترقت قبل سقوطها فى المياه .

وكانت لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية تابعة لشركة "مصر للطيران" في مياه البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس وعلى متنها 66 شخصًا بينهم طاقمها، ان السفينة الفرنسية التى تم تأجيرها للبحث عن الاشلاء والصندوقين الاسودين انتشلت جميع الرفات البشرية التي تم تحديد مكانها في موقع الحادث من خلال خبراء الطب الشرعي المصري والفرنسي المتواجدين على متن السفينة التي استأجرتها الحكومة المصرية للبحث عن أشلاء ضحايا الطائرة، وباقي أجزائها.

مصدر: تحقيقات نيابة أمن الدولة فى "الطائرة المنكوبة" لم تشر لعمل إرهابى

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