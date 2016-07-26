3 طرق لإسعاف طفلك عند تناوله "مبيد حشرى"

أكدت الدكتورة هبة يوسف أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم بطب بورسعيد، أن المبيدات الحشرية تستخدم بكثرة فى المنازل، خصوصا عندما يكون رب الأسرة مزارعا فى قرية، والأسرة تستخدم المبيدات فى التنظيف ومطاردة الحشرات الطائرة والزاحفة، ويتعرض الأطفال لخطر شرب المبيدات الحشرية أو استنشاقها عن طريق الخطأ.

وقالت الدكتورة هبة يوسف أن الخطورة الشديدة لهذه المبيدات تكمن عندما تحفظ هذه المبيدات الحشرية فى أوعية للمشروبات الغازية المحببة للأطفال ،فيشربها الطفل اعتقادا منه أنها من المشروبات الغازية، ويحدث التسمم فى لحظات إذا لم تراع الأم حفظ هذه المواد الكيميائية السامة بعيدا عن متناول الأطفال فى دولاب محكم الغلق.

وأشارت إلى أن بعض السيدات فى الريف المصرى يصنعن زيت شعر مكونا من الجاز، والمبيدات الحشرية، وتدهن فروة رأس الطفل أو الطفلة بهذا الزيت، مما يؤدى إلى امتصاص المادة السامة، بإحدى الطرق الآتية:

أولا : عن طريق الجلد ومنه الى الدورة الدموية ثم يتركز فى المعدة وكأن الطفل بلع هذه المادة السامة مما يتطلب إجراء غسيل معدة لهذا الطفل.

ثانيا: الاستنشاق إذا تم رش هذه المبيدات فى المنزل دون ارتداء ماسك واق للفم والأنف.

ثالثا: عن طريق البلع إذا شرب الطفل هذه المادة السامة اعتقادا منه أنها مشروبات غازية .

وهذه المواد بسرعة يمتصها الجسم خلال من 15 إلى 20 دقيقة، مما يؤدى إلى زيادة الإفرازات من جميع الجسم مثل العرق والدموع الغزيرة والإسهال والقىء، ولكن أخطر هذه الأعراض إصابة الجهاز التنفسى بضيق شديد بالشعب الهوائية، وارتشاح بالرئة وصعوبة التنفس، وتورم رئوى يؤدى إلى الوفاة ولذا يجب إجراء الإسعافات الأولية بسرعة كبيرة وهى:

أولا : إذا كان عن طريق الجلد يتم نزع الملابس المبللة بالمبيد الحشرى، وغسل الجلد جيدا بالماء والصابون، والغسل يكون ببروتوكول معين وهو غسل الجلد بماء بارد فى الــ 5 دقائق الأولى من الوصول للمستشفى وباستخدام إسفنجة ناعمة، وعدم استخدام فرشة خشنة أو ليفة أو الدش الغزير حتى لا تحدث جروح بالجلد تساعد على امتصاص المادة السامة، ثم فى الـ 5 دقائق الثانية يتم غسل الجلد بماء فاتر ثم فى آخر الــ 5 دقائق الأخرى يتم غسل الجلد بماء بارد وصابون، حتى يساعد على انقباض الأوعية الدموية، وعدم امتصاص المادة السامة.

ثانيا: إذا كان عن طريق البلع ينصح بعدم إعطاء المريض أى شىء عن طريق الفم ، وعمل غسيل معدة للتخلص من المادة السامة خلال الساعة الأولى من البلع.

ثالثا : إذا كان عن طريق التنفس يتم وضع المريض على أوكسجين ،وإعطائه موسع للشعب الهوائية ،وقد يتطلب الأمر دخول المريض الرعاية المركزة لوضعه على جهاز تنفس الصناعى لضمان سلامة وظائف التنفس، وفى كل الأحوال يجب إعطاء المريض الترياق المضاد لعمل المبيد الحشرى، وهو الأتروبين من خلال أمبولات تؤخذ بمعرفة طبيب السموم، وفى حال ظهورأعراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو ظهور رفة تحت الجلد، أو ظهور تشنجات ،ينصح باستخدام ترياق آخروهو "أوبيدوكسيم "ولأن الوقاية خير من العلاج يجب عدم استخدام المبيدات الحشرية فى المنزال وعدم وضعها فى أماكن يسهل وصول الأطفال إليها .

الزراعة : ضوابط جديدة لرش المبيدات لعدم الإضرار بالصحة والتربة والبيئة

>