"أمن القاهرة" يستكمل حملات التطهير ويضبط 131 بائعا متجولا و140 إشغال طريق

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى لشوارعها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق ( عين شمس، النزهة، مدينة نصر، القاهرة الجديدة، الشروق، الموسكى، الأزبكية، الجمالية، حدائق القبة، شبرا، الساحل، بولاق، الوايلى، حلوان، الخليفة، السيدة زينب ) .

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (655) إزالة إدارية، و( 140 ) إشغال طريق، و( 47 ) تلوث بيئة، و( 75 ) إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، و( 131) بائع متجول، و( 7 ) شهادة صحية، و( 41 ) عربة "يد – مأكولات"، و( 14 ) تروسيكل لبيع الفاكهة، و( 6 ) فاترينة لبيع المأكولات، و( 24 ) لافتة إعلانات، و( 103 ) تاندة، و( 9 ) عربة كارو، و( 56 ) حاجز حديدى، و( 3 ) غلق إدارى، وتنفيذ قرار إزالة، وإستكمال قرار إزالة، و( 12 ) باكية، و( 14 ) كشك مخالف، وتنفيذ ( 3 ) قرارات إخلاء وهدم .

إغلاق مقهى مخالف لنجم الأهلى السابق أحمد كشرى فى مدينة نصر

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