ضبط 2 كيلو من "خيار البحر" المحظور تداوله بحوزة راكب صينى بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى ، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب صينى حاول تهريب 2 كيلو جرام من خيار البحر المحظور حيازته طبقا لقوانين البيئة أثناء سفره إلى تركيا.

وصرح مصدر أمنى بالمطار قائلا : "أثناء إنهاء سفر ركاب رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول اشتبه رجال التأمين فى حقائب راكب صينى ، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها، وتم فتح حقائب الراكب وتبين وجود 2 كيلو جرام من خيار البحر فتم إبلاغ رجال الحجر البيطرى، حيث قرروا أن المضبوطات محظور حيازتها طبقا لقوانين حماية البيئة".

وأمر اللواء "فهمى مجاهد" مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمصادرة المضبوطات وتسليمها للحجر البيطرى والسماح للراكب بالسفر.



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2 كيلو جرام من خيار البحر المحظور حيازته



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ضبط 2 كيلو "خيار البحر" بحوزة راكب صينى بمطار القاهرة

ضبط 28 كيلو "خيار البحر" بحوزة راكبة صينية بمطار القاهرة

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