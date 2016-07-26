دراسة: علاقة الأم بطفلها تبدأ بعد 6 أشهر من الولادة

تبدأ العلاقة بين الطفل وأمه من لحظة تكوينه داخل الرحم، هكذا يعتقد الجميع، إلا أن الدراسات والأبحاث الجديدة كشفت أن الترابط الحقيقى بين الطفل والأم يحدث بعد 6 أشهر.

ووفقا لما نقله الموقع البريطانى "ديلى ميل" عن الدراسة البريطانية الحديثة بالتجارب العملية ومراقبة مجموعة من الأسر الذين رزقوا بأطفال جدد، وكانت النتيجة 60% من الآباء استطاعوا خلق ترابط قوى بينهم وبين أطفالهم عكس الأمهات اللاتى لم تستطعن خلق أى نوع من الترابط إلا بعد 6 أشهر.

وذكر البحث أن الإعلانات والأفلام التى تظهر عن مدى الترابط الذى يحدث من أول لحظة ولادة الطفل وهم كبير لا يحدث فى الحقيقة بناء على حكايات مجموعة من الأسر، وينصح البحث أولياء الأمور الجدد بقراءة طرق التغلب على صعوبة التربية فى المرحلة الأولى من حياة الطفل لإيجاد لغة حوار وتواصل بينهم وبين أطفالهم بصورة أفضل.