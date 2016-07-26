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وفد "العموم البريطانى" يلتقى رئيس البرلمان اليوم ويزور شرم الشيخ الجمعة

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وفد "العموم البريطانى" يلتقى رئيس البرلمان اليوم ويزور شرم الشيخ الجمعة وفد "العموم البريطانى" يلتقى رئيس البرلمان اليوم ويزور شرم الشيخ الجمعة
أكدت النائب داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة المصرية- البريطانية، أن البرلمان سيستقبل، اليوم الثلاثاء، وفد مجلس العموم البريطانى، من خلال مراسم رسمية، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس المجلس .

و أضافت "يوسف" فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن جدول أعمال الوفد سيتضمن لقاء كل من وزراء السياحة، والدفاع، و الداخلية، والتعاون الدولى، والعدل، موضحة أن وفد مجلس العموم البريطانى سيزور شرم الشيخ، يوم الجمعة المقبلة، لتوجيه رسالة سلام للعالم .


>وفد من "العموم البريطانى" يزور مصر غدا ويبارك تدشين جمعية الصداقة المصرية برئاسة داليا يوسف.. ولقاءات مع "عبد العال" ومجموعة من الوزراء.. ورسالة سلام له من شرم الشيخ للحث على عودة السياحة البريطانية
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