تنظيم داعش يؤكد إسقاط طائرة أمريكية فى العراق وواشنطن تنفى

أعلنت وكالة "أعماق" المرتبطة بتنظيم داعش الاثنين أن التنظيم الجهادى أسقط طائرة أمريكية فى محافظة الأنبار فى العراق، وهو ما نفاه الجيش الأمريكى.

وأشارت وكالة "أعماق" فى بيان على الانترنت إلى "مقتل طاقم الطائرة الأمريكية التى أسقطها مقاتلو داعش قرب قاعدة عين الأسد"، فى إشارة إلى القاعدة التى يتمركز فيها الجنود الأمريكيون فى محافظة الأنبار غرب بغداد.

غير أن متحدثا باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية نفى هذه المعلومة.

وقال النقيب مايكل رولينز لوكالة فرانس برس أن "التأكيد الذى يشير إلى أن (تنظيم داعش) أسقط طائرة أمريكية قرب الأنبار خاطئ. فى الوقت الحالى، لم يتم الإعلان عن فقدان أى طائرة للولايات المتحدة أو للتحالف".

ويشن التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضربات ضد ضد تنظيم داعش فى العراق، كما يقوم بتقديم المشورة وتدريب القوات الحكومية العراقية.

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