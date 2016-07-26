أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم داعش يؤكد إسقاط طائرة أمريكية فى العراق وواشنطن تنفى

Google+ Print
تنظيم داعش يؤكد إسقاط طائرة أمريكية فى العراق وواشنطن تنفى تنظيم داعش يؤكد إسقاط طائرة أمريكية فى العراق وواشنطن تنفى
أعلنت وكالة "أعماق" المرتبطة بتنظيم داعش الاثنين أن التنظيم الجهادى أسقط طائرة أمريكية فى محافظة الأنبار فى العراق، وهو ما نفاه الجيش الأمريكى.

وأشارت وكالة "أعماق" فى بيان على الانترنت إلى "مقتل طاقم الطائرة الأمريكية التى أسقطها مقاتلو داعش قرب قاعدة عين الأسد"، فى إشارة إلى القاعدة التى يتمركز فيها الجنود الأمريكيون فى محافظة الأنبار غرب بغداد.

غير أن متحدثا باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية نفى هذه المعلومة.

وقال النقيب مايكل رولينز لوكالة فرانس برس أن "التأكيد الذى يشير إلى أن (تنظيم داعش) أسقط طائرة أمريكية قرب الأنبار خاطئ. فى الوقت الحالى، لم يتم الإعلان عن فقدان أى طائرة للولايات المتحدة أو للتحالف".

ويشن التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضربات ضد ضد تنظيم داعش فى العراق، كما يقوم بتقديم المشورة وتدريب القوات الحكومية العراقية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365