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مباحث المطار تضبط 23 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية

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مباحث المطار تضبط 23 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية مباحث المطار تضبط 23 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية
ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، القبض على 23 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال تنفيذ حملة أمنية مكبرة على صالات السفر والوصول والطرق المؤدية من وإلى المطار. وقاد الحملة اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار الحملة بتوجيهات من اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار ، تحت إشراف العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 23 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة، وتم ترحيل المضبوطين إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. مباحث مطار القاهرة تضبط راكبين صينين سرقا ألف دولار من مصرى

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