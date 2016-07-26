المؤتمر السنوى الثانى لجراحة الأطفال بجامعة الزقازيق

تشهد كلية الطب بجامعة الزقازيق يوم الخميس المقبل 28/7/2016 فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لوحدة جراحة الأطفال تحت رعاية الدكتور خــالد عبد البارى رئيس الجــامعة والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب وبحضور السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأطفال المصرية وأعضاء جمعية جراحة الأطفال بجميع الجامعات المصرية ورئيس الاتحاد الدولى لمنظمات جراحة الأطفال العالمية وأطباء الأطفال بالشرقية .

صرح بذلك الدكتور طارق جبران مقرر المؤتمر وأضاف أن المؤتمر يناقش عدة محاور تتناول فى دراسة المناطق المشتركة بين جراحة الأطفال والتخصصات الجراحية الأخرى ودراسة تحديات البحث العلمى فى جراحة الأطفال، بالإضافة إلى دراسة تجارب الجامعات المصرية الأخرى بخصوص تطوير أداء أقسام ووحدات جراحة الأطفال (جامعة الإسكندرية مثالا ).

كما يتطرق المؤتمر إلى دراسة التحديات التى تواجه جراحى الأطفال فى مصر بخصوص التدريب والبحث العلمى .

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