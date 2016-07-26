اليوم مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 5 بأحداث الإسماعيلية

تستكمل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لليوم الثانى على التوالى اليوم الثلاثاء ثالث جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين صادر ضدهم حكم غيابى بالسجن المؤبد، فى القضية المتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان و35 آخرين من قيادات الجماعة، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"،

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة والدفاع فى القضية، والمتهمون المعاد محاكمتهم بالقضية، هم: سالم نصار، وعبد الرحمن إبراهيم الرباعى "حدث"، وإيهاب ممدوح، ومحمود على محمود، وبسيونى الدسوقى مصطفى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازى وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.

- تأجيل ثانى جلسات إعاده محاكمة 5 متهمين بأحداث الإسماعيلية للغد