بالصور.. العناية الإلهية تنقذ أهالى القنادلة بأسوان من انفجار شاحنة بترول

أنقذت العناية الإلهية، أهالى قرية القنادلة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، من كارثة مروعة إثر تعرض شاحنة محملة بالمواد البترولية لحادث وتعطلها على جانب الطريق الزراعى "إدفو الرمادى".

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بتعطل سيارة محمله بمواد بترولية، تحمل أرقام (ص و ر 15740) نقل فنطاس "كبسولة" رقم (ص و ق 1347) محمله بمادة الغاز الخام، أثناء قدومها من مصنع بترو جاس بأسيوط متجهاً إلي مصنع (HU ) الخاص بتعبئة اسطوانات البوتاجاز بمنطقة سلوا دائرة مركز كوم أمبو، بالطريق الزراعى الفرعى "إدفو الرمادى"، وذلك بعد تعرضها لانفجار الإطار الأمامى الأيمن مما أدى إلى كسر مقص السيارة وتعطلها على جانب الطريق، دون وقوع إصابات، وقيام قائد الشاحنة بتركها عقب ذلك.

على الفور، تم تعيين سيارة إطفاء بطاقمها فى موقع الحادث، خوفاً من اشتعال النيران فى الشاحنة المحملة بالغاز الخام، لحين إحضار سيارة بديله لنقل الكبسولة إلي المصنع، وتحرر المحضر رقم 5258 لسنة 2016 إداري مركز شرطة إدفو.

ومن جانبهم، هدد أهالى قرية القنادلة، بتنظيم وقفة احتجاجية فى حالة ترك الشاحنة على حالها لفترة طويلة، موضحين أن الشاحنة معرضة فى أى لحظة لخطر الانفجار بسبب المواد البترولية التى تحملها، مما يهدد بكارثة لأهالى القرية.



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شاحنة بترول تتعرض لحادث أمام قرية القنادلة بأسوان



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أهالى القرية يحرسون الشاحنة خوفاً من تعرضها للخطر



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شاحنة بترول بعد تعرضها لحادث على الطريق الزراعى بأسوان



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جانب من الحادث بقرية القنادلة بأسوان

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