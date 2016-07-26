القيادة العامة للجيش السورى: عدوان إسرائيل على القنيطرة دعم للإرهاب

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن الجيش الإسرائيلى شن غارتين أطلق خلالها صاروخين من طائرتى استطلاع استهدفا أحد المبانى السكنية فى مدينة البعث فى القنيطرة.

ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن بيان صادر عن قيادة الجيش السورى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية الليلة، جاء فيه أن أضرارا مادية وقعت فى المبنى الكائن فى الحى العمالى.

وأشارت القيادة العامة للجيش فى البيان إلى أن هذا "العدوان السافر يأتى فى إطار الدعم العلنى المباشر من قبل إسرائيل للمجموعات الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة بسبب الخسائر الكبيرة التى تتكبدها على أيدى رجال قواتنا المسلحة ومجموعات الدفاع الشعبية".

وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأكيد على أن "هذا العدوان لن يثنينا عن مواجهة وملاحقة أدوات العدو الصهيونى من المجموعات الإرهابية التى تنفذ أهداف إسرائيل فى المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق اليوم أنه شن غارات على أهداف فى الأراضى السورية، موضحا فى بيان عنه أن الغارات استهدفت مدفعية تابعة للجيش السورى فى مناطق سيطرته بمدينة البعث فى القنيطرة الجديدة.

وقال البيان الإسرائيلى أن الغارات "جاءت ردا على إطلاق قذائف باتجاه الأراضى الإسرائيلية" من الجانب السورى.

وحمل الجيش الإسرائيلى فى بيانه الحكومة السورية "مسؤولية ما يحدث داخل حدودها، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولة خرق سيادتها وأمن مواطنيها"، حسب تعبير البيان.

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