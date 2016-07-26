الدفاع الروسية: 6 خروقات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ25 الماضية

أعلن مركز "حميميم" لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا عن رصد 6 انتهاكات للهدنة فى ريفى دمشق وإدلب خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية الليلة، عن المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية فى بيان قوله أن 9 بلدات فى محافظتى السويداء واللاذقية انضمت للهدنة، ليصل عدد البلدات والمناطق المنضمة لنظام المصالحة إلى 218، فيما لا يزال عدد المجموعات الملتزمة بالهدنة 61 دون زيادة.

من جهة أخرى أكد المركز أن تنظيمى "جبهة النصرة" و"داعش" مستمران فى محاولات إفشال الهدنة فى سوريا، كما ذكر المركز أن تنظيم "جيش الإسلام" الذى ينسب نفسه إلى المعارضة السورية قصف بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عددا من البلدات فى ريف دمشق منها دوما والنشابية وحوش الفارة وحتيتة الجراش، كما قصفوا حى جوبر فى دمشق، كما قصف تنظيم" أحرار الشام" قرية الفوعة فى ريف إدلب.

وفى محافظة حلب، طال قصف الإرهابيين عددا من الأحياء السكنية منها حى الشيخ مقصود وحى الزهراء وحى الخالدية، كما استهدفت منطقة تل جبقجة فى ريف حلب.

وورد فى بيان "حميميم"، أنه تم إيصال 14 طنا من المساعدات الإنسانية تشمل الطحين والأرز واللحوم والأسماك المعلبة، إلى العائلات المحتاجة فى ريفى حماه والسويداء.

وجاء فى بيان المركز أن طائرة روسية تابعة لشركة (أباكان إيرو) أنزلت بواسطة المظلات 15 عشر طنا من المساعدات الإنسانية من قبل للأمم المتحدة تحتوى على كميات من الحبوب والسكر والملح، على مدينة دير الزور المحاصرة من قبل إرهابيى "داعش".

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