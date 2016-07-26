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نائب خادم الحرمين يؤكد دعم ووقوف المملكة مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب

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أكد نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله - دعم ووقوف المملكة العربية مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، مبيناً أن المملكة من أوائل الدول التي كافحت الإرهاب وحاربته.

جاء ذلك خلال استقبال نائب خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة امس لمبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك والوفد المرافق له.

كما جرى خلال الاستقبال بحث عمليات قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي والسبل الكفيلة بمحاربته والقضاء عليه.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد أحمد بن صالح العجلان.

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